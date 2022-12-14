"Разбросало по миру": Вера Брежнева перед Рождеством написала грустные строки об украинцах

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила Stories, в которой затронула тему войны и жизни украинцев вдалеке от родины, передает NUR.KZ.

В своем Instagram музыкальная исполнительница отметила, что ее соотечественникам приходится жить в самых разных местах.

"Украинцев разбросало по всему миру, куда бы я ни приехала, везде сейчас есть мои друзья, встречаемся, долго-долго говорим и обнимаемся. Одна большая боль на всех. Одна большая и жестокая война. И хоть вокруг рождественское настроение, мы его в этом году не особо ощущаем. Но все верим, загадываем одно желание на всех", - написала Брежнева.

Stories Веры Брежневой. Скрин: instagram.com/ververa

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева выпустила песню на украинском языке.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001473-razbrosalo-po-miru-vera-brezhneva-pered-rozhdestvom-napisala-grustnye-stroki-ob-ukraintsah/