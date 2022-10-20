"О разлуке и любви": Вера Брежнева выпустила песню на украинском языке

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева прервала долгое молчание и выпустила песню на украинском языке вместе с артисткой Tayanna. Трек называется "Вышиванка", передает NUR.KZ.

Новая песня Брежневой и Tayanna вышла на YouTube-канале Веры.

"Считающаяся народной песня и в действительности принадлежит авторству известных украинских художников - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней.

В ней символично о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и защите от злого. О том, как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым свою поддержку и тепло души", - говорится в описании к видео.

Поклонники Брежневой с восторгом приняли новый продукт ее музыкального творчества.

"Какие вы две красотки! Песня просто такая приятная", "Какая красивая песня", "Умнички! Наши любимые девочки! Спасибо", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993506-o-razluke-i-lyubvi-vera-brezhneva-vypustila-pesnyu-na-ukrainskom-yazyke/