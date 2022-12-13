Алихан Байзаков рассказал о своих планах на женитьбу и детей

Алихан Байзаков. Фото: instagram.com/baizaakov

Брат Айжан Байзаковой Алихан рассказал о своих планах на семью и детей - по словам блогера, он намерен жениться через два-три года, передает NUR.KZ.

В Instagram Алихана спросили, во сколько планирует жениться и сколько детей хочет.

"Я думаю, что у меня еще есть два-три года подумать, как говорится, выбрать себе жену. Чтобы она тоже меня нашла, как говорится. А сколько детей - я бы хотел хотел двух сыновей, короче, и одну дочь. Как-то так", - ответил брат Айжан.

Другой подписчик поинтересовался, что мотивирует юношу.

"Второй вопрос: что вас мотивирует? Меня мотивирует моя семья, я хочу, чтобы она жила в достатке, в комфорте. Моя будущая семья чтобы ни в чем себе не отказывала. То, чего у меня не было детстве, чтобы все было у них. Как-то так", - рассказал он.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001449-alihan-bayzakov-rasskazal-o-svoih-planah-na-zhenu-i-detey/