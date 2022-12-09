"Безгранично тебя люблю": жена Тауекеля Мусилима посвятила ему трогательный пост

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима трогательно поздравила его с днем рождения в соцсети. Махаббат публично призналась в любви мужу, передает NUR.KZ.

В Instagram Махаббат появился новый пост, который она посвятила своему любимому мужу.

"Душа моя, Тауекел. От чистого сердца я поздравляю тебя с днем рождения. Верю, что по воле Аллаха ты сможешь достичь высот и поставленных целей, претворить в жизнь свои заветные мечты. Я всегда и во всем тебя поддержу.

Главное, чтобы здоровье было крепким. Пусть наше счастье будет вечным, а каждый день будет наполнен радостью и смехом. Пусть наша семья будет крепкой, гармонии нам и мира. Мы всегда с тобой рядом. Я безгранично тебя люблю", - написала Махаббат.

Растроганные подписчики пожелали счастья их семье и поздравили именинника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000923-bezgranichno-tebya-lyublyu-zhena-tauekelya-musilima-posvyatila-emu-trogatelnyy-post/