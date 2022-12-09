"Кушали черный хлеб с майонезом": Лидо вспомнила о жизни в съемной квартире

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина вспомнила о временах, когда жила с подругами в съемном жилье. По словам артистки, период был очень нестабильный - в один день они могли питаться хлебом с майонезом, а в другой - устроить пир на 500 долларов, передает NUR.KZ.

"Стирала сегодня джинсы Рамиса. Пришлось стирать руками, предварительно замочив во всех чистящих средствах одновременно. Так как он у нас чемпион мира по "один раз надеть и замарать, как будто играл в футбол под дождем".

Так вот, взяла я щетку и хозяйственное мыло, натираю джинсы и в этот момент вспомнила, как жила в далеких 2000-х с двумя подругами в съемной однокомнатной квартире. Квартира была очень скромной, как будто застыла во времени, примерно в 70-80-х годах, так как мебель, да и все остальное было очень стареньким", - написала Лидо в Instagram.

Она отметила, что "снимали то, на что хватало", а бытовые обязанности делили между собой, при этом стиркой частично приходилось заниматься вручную из-за маленького объема стиральной машины.

"Жили очень дружно и весело. В любых ситуациях стояли горой друг за друга. Так вот, стиркой занималась моя подружка. У нас был целый ритуал: замачивали все наши джинсы в ванной, рядом работала стиральная машинка. Пока "стирается" и "откисает" белье, подруга сидела в ванной с книгой, в перерывах между стирками читала.

Мы со второй девочкой параллельно готовили и убирали квартиру, фоном играла музыка: Sade, Boys 2 Men, а иногда и Пугачева. Иногда могли все бросить и "побеситься" - потанцевать. Такое классное было время. Нестабильное, потому что в один день мы кушали черный хлеб с майонезом, а в другой день могли устроить пир на целых 500 баксов!

Все мы работали певицами в ресторане и хороший заработок зависел от наших чаевых. Благодарю свою жизнь за этот опыт, за девочек, за то, что были моими учителями, без них я бы не была мной", - резюмировала артистка.

Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000908-kushali-chernyy-hleb-s-mayonezom-lido-vspomnila-o-zhizni-v-semnoy-kvartire/