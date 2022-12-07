Суперпапа Серик рассказал о знакомстве с женой и своих источниках дохода

Суперпапа Серик с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Казахстанский блогер Серик Тлеулесов рассказал, как познакомился с женой. По просьбе подписчиков он также поднял тему источников дохода, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Суперпапы Серика в Instagram спросил, как он встретился со своей женой.

"26 августа 2006 года, гуляя по своему родному городу, решил зайти в кафешку пообедать. Встретил там троих девушек за соседним столом, одна из них оказалась моей подругой, и она же познакомила меня с Дилярой, которая сидела рядом. Она мне сразу очень понравилась, и я решил за ней "приударить". И так уже 16 лет мы вместе", - ответил блогер.

Суперпапа Серик с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Другой поклонник поинтересовался источниками дохода Серика.

"У кого-то только один источник дохода. Кто-то вообще лишился работы. Люди поголовно в кредитах, а закрывать их как-то надо. Лично я на 2022 год ставил цель найти дополнительный источник. Только так, чтобы можно было работать из дома и получать дополнительно от 700 тысяч тенге", - рассказал Суперпапа.

Суперпапа Серик с дочерью. Фото: instagram.com/superpapa_serik

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000500-superpapa-serik-rasskazal-o-znakomstve-s-zhenoy-i-svoih-istochnikah-dohoda/