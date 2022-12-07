"Теперь мы живем в своем доме!": звезда "Ворониных" рассказала, что погасила ипотеку

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала, что полностью выплатила ипотеку за подмосковный дом. Актриса отметила, что ей с супругом удалось расплатиться с долгами раньше срока, передает NUR.KZ.

Актриса призналась, что очень счастлива. Она отметила, что изначально они оформляли ипотеку на 15 лет, но смогли погасить ее за 8 лет.

"Пишу и не верю, что это не сон. Поймут только люди, которые брали когда-то ипотеку! Какой это груз, стресс! Постоянные тревожные мысли: "А что если работы не станет". А теперь все! Добби свободен! Поздравьте нас! Теперь мы официально живем в своем доме!" - заявила Екатерина, разместив в Instagram фото дома.

Подписчики поздравили любимую актрису с радостным событием.

"Как здорово! Поздравляю!", "Очень красивый дом", "Это действительно праздник", "До слез приятно за вас! Это очень хорошая новость! И дом у вас прекрасный!" - порадовались за нее поклонники и коллеги.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000490-teper-my-zhivem-v-svoem-dome-zvezda-voroninyh-rasskazala-chto-pogasila-ipoteku/