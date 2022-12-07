Арман Юсупов показал новый таунхаус, купленный из-за обещания жены родить ребенка (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов рассказал, что купил таунхаус после того, как супруга пообещала родить ему третьего ребенка в случае приобретения недвижимости. Площадь дома составила 250 квадратных метров, передает NUR.KZ.

Историю покупки таунхауса Арман поведал в своем Instagram.

"В один из дней матушка говорит: "Если ты купишь нам недвижимость, таунхаус, то я рожу третьего ребенка. И это настолько в сердце попало, что появилось реальное намерение, чтобы это произошло. Легко, без создания излишней важности я играючи писал в свой блокнот с мечтами. Не знаю, почему именно 250 квадратных метров, но просто так почувствовал", - рассказал блогер.

По его словам, чуть позже он приехал к мужу Айым Сейтметовой, который провел ему экскурсию по своему коттеджу и упомянул, что рядом продается еще один таунхаус. Его площадь как раз составила 250 "квадратов".

"Я сразу моментально говорю: "Все, я беру". Хотя денег на тот момент не было. На следующий день мы встречаемся с владельцем этого таунхауса и договариваемся с ним о покупке. Не имея ни копейки, я просто даю ему слово, что "раскидаю" все до конца года", - пояснил Арман, показывая коттедж в черновой отделке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000468-arman-yusupov-pokazal-svoy-novyy-taunhaus-kuplennyy-iz-za-obeschaniya-zheny-rodit-rebenka-video/