"У него свои отношения": Мадлен высказалась о романе с братом Байзаковой

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева прокомментировала свои отношения с Алиханом Байзаковым. Она подчеркнула, что никакого романа между ними больше быть не может, передает NUR.KZ.

Мадлен и Алихан встречались в прошлом и расстались, но подписчики инстадивы периодически напоминают об этом романе. Один из них поинтересовался в Instagram, сошлась ли бы она с ним.

"Ребят, нет! Мы уже никогда не сойдемся. У него свои отношения, у меня своя жизнь. Мы в дружеских отношениях, и то, как будто это все было 10 лет назад. За это время столько всего произошло. Наоборот, он хочет, чтобы я встретила хорошего мужчину и вышла замуж. Он считает, что у меня слишком много требований и мне будет сложно определиться с выбором. А мыслей таких нет и не будет. Каждый идет своей дорогой!" - заверила Мадина.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000349-u-nego-svoi-otnosheniya-madlen-vyskazalas-o-romane-s-bratom-bayzakovoy/