Айару Бакытбек о своей учебе: Обожаю американское образование

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Казахстанская блогерша Айару Бакытбек высказалась об образовании, которое сейчас получает. Она призналась, что обожает американское образование, передает NUR.KZ.

В Instagram Айару спросили, закончила ли она свою учебу в США.

"Пока что я хочу быть дома и учусь онлайн. В следующем семестре повезло взять целых 17 кредитов также онлайн. Поэтому работа над дипломом идет полным ходом, плюс планирую второе лето учиться, чтобы ускорить процесс и не растягивать на все четыре года.

Я обожаю американское образование, которое дает мне почти полную свободу выбора классов и их формата, брать летние и зимние классы, брать gap year, минимум кредитов, максимум кредитов и так далее. Быть образованным, умным, разносторонним, свободным человеком с дипломом. Я училась примерно так же свободно в школе, но с меньшим интересом и плохими оценками. А вернуться я могу когда угодно: завтра, через месяц или через полгода-год", - ответила Айару.

Stories Айару Бакытбек. Скрин: instagram.com/aiaru_bb

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000194-ayaru-bakytbek-o-svoey-uchebe-obozhayu-amerikanskoe-obrazovanie/