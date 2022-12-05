"Подкаты были, но я все их отверг": Нучи рассказал о своих приоритетах в отношениях

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев рассказал о своих приоритетах в отношениях. Он поведал, по какой причине отказался от некоторых романов, передает NUR.KZ.

"Пока ехал, размышлял над тем, почему же у меня нет миллионера. Мне постоянно приписывают романы, и подкаты на самом деле были, но я все их на самом деле отверг по причине того, что я абсолютно не толерантен в отношениях", - рассказал Нучи в своем Instagram.

Блогер разъяснил, что имел в виду.

"Это значит, что такие, как я, ну то есть я не терплю какого-то к себе непотребного отношения. Что-то не так - голову с плеч. Я не готов подстраиваться под график другого человека. Мне нужно, чтобы вокруг моего мира все крутилось, а не чтобы я был чьим-то приложением. И кстати, сейчас очень многие девочки, замужние женщины, токал - они наоборот говорят о том, что они сами хотят стать богатыми. Понимаете, вот такой тренд. И я тоже понял, что проще самому стать богатым, успешным", - высказался Нурлан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000148-podkaty-byli-no-ya-vse-ih-otverg-nuchi-rasskazal-o-svoih-prioritetah-v-otnosheniyah/