Дана Есеева рассказала, кто помогает ей с пятью детьми в отсутствие Мейржана Туребаева

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева, рассказала, чем занимается ее свекровь. Как выяснилось, пожилая женщина помогает Дане с детьми, пока Мейржана Туребаева нет рядом, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Дану в Instagram, чем занимается ее свекровь. Из ответа блогерши стало понятно, что мать Мейржана Туребаева проживает с ней и детьми.

"Все как всегда. Следит за правильным графиком детей и вообще за дисциплиной нашего дома. Забирает младших из моей комнаты, если позже 23.00. Так как я ложусь очень поздно, а они ходят со мной до последнего", - ответила Есеева.

Stories Даны Есеевой. Скрин: instagram.com/dana_yesseyeva

Несколько дней назад Дана и ее дети отметили день рождения Туребаева, который по понятным причинам на собственном празднике присутствовать не смог.

"Мейржан, мы тебя любим и ждем", - обратилась блогерша к мужу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000107-dana-eseeva-rasskazala-kto-pomogaet-ey-s-pyatyu-detmi-v-otsutstvie-meyrzhana-turebaeva/