Санжар Мади очаровал соцсети романтическим видео с супругой

Санжар Мади с супругой. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Отечественный актер Санжар Мади тепло поздравил свою супругу с годовщиной свадьбы и публично признался ей в любви. Фанаты и коллеги поздравили влюбленных, передает NUR.KZ.

"С восьмой годовщиной свадьбы, любовь моя! Люблю тебя до луны и обратно", - подписал Санжар романтическое видео, которым поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Ничего себе, я же помню, как я пел на свадьбе, капец, поздравляю!" - прокомментировал публикацию Али Окапов.

К поздравлениям присоединились Асель Сагатова, Ерден Телемисов, Карлыгаш Мухамеджанова и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Много теплых слов написали и фанаты Санжара Мади.

"Поздравляю! Только недавно пересматривала фото с вашей свадьбы. Такое ощущение, что это было недавно. Счастья вам!", "Семейного благополучия!", "Такие красивые", "Как трогательно и красиво! Счастья на долгие лета!" - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999365-sanzhar-madi-ocharoval-sotsseti-romanticheskim-video-s-suprugoy/