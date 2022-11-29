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Арману Юсупову устроили травлю в соцсети после обидевшего его жену подарка из Дубая

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Арман Юсупов
Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогер Арман Юсупов, подаривший жене разочаровавший ее подарок после своей поездки в Дубай, рассказал, что после этого столкнулся с травлей в соцсети, передает NUR.KZ.

Накануне Карина пожаловалась подписчикам, что вернувшийся из Дубая муж подарил ей презент, обидевший ее.

Арман на своей странице в Instagram дал понять, что этим история не закончилась.

"Под последним постом у меня началась травля. Я отдыхал в Дубае, а матушка работала, я приехал и привез подарок - штатив. С того момента на меня пошла кибератака, что мне нужно купить что-нибудь Каре", - рассказал он.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Как можно понять из комментариев на его странице, пользователи соцсети действительно принялись оставлять комментарии, касающиеся подарка.

Внял ли Юсупов требованиям поклонников, пока неизвестно.

Пост Армана Юсупова
Пост Армана Юсупова. Скрин: instagram.com/yussupov21

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999350-armanu-yusupovu-ustroili-travlyu-posle-obidevshego-ego-zhenu-podarka-iz-dubaya/

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