Арману Юсупову устроили травлю в соцсети после обидевшего его жену подарка из Дубая

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогер Арман Юсупов, подаривший жене разочаровавший ее подарок после своей поездки в Дубай, рассказал, что после этого столкнулся с травлей в соцсети, передает NUR.KZ.

Накануне Карина пожаловалась подписчикам, что вернувшийся из Дубая муж подарил ей презент, обидевший ее.

Арман на своей странице в Instagram дал понять, что этим история не закончилась.

"Под последним постом у меня началась травля. Я отдыхал в Дубае, а матушка работала, я приехал и привез подарок - штатив. С того момента на меня пошла кибератака, что мне нужно купить что-нибудь Каре", - рассказал он.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Как можно понять из комментариев на его странице, пользователи соцсети действительно принялись оставлять комментарии, касающиеся подарка.

Внял ли Юсупов требованиям поклонников, пока неизвестно.

Пост Армана Юсупова. Скрин: instagram.com/yussupov21

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999350-armanu-yusupovu-ustroili-travlyu-posle-obidevshego-ego-zhenu-podarka-iz-dubaya/