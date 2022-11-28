Вернувшийся из Дубая Арман Юсупов обидел жену необычным подарком

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева оказалась обижена поступком своего мужа, который подарил ей штатив для работы после своей поездки в Дубай, передает NUR.KZ.

На подарок супруга Карина пожаловалась у себя в Instagram.

Она записала видео, в котором показала, какие подарки обычно получают девушки - по ее мнению, обычно это дорогие аксессуары, а также что дарят женщинам. Блогерша продемонстрировала презент от мужа - им оказался штатив для мобильной съемки.

Судя по реакции Карины, подарок ей пришелся не по душе.

"Я фигачила без остановки, а батя наш уехал на яхту отдыхать. И я рассчитывала, что он компенсирует мне все хорошим подарком", - пожаловалась мать двоих детей.

В свое оправдание Арман заявил, что такого штатива нет в местных магазинах.

"Вот так наш отец на яхте полеживал. Слава Богу, что ты отдохнул, взял себе много новой одежды, спасибо большое. Мы все переживали за твое восстановление", - высказалась девушка.

Она объяснила, что именно ее не устраивает в этой ситуации.

"Да, я не согласна конкретно в этой ситуации, где он на яхте, а я работаю. У нас дома справедливый обмен, а тут он был нарушен. Я отдавала больше, и этот штатив меня просто добил. И у себя в семье кто-то может соглашаться на несправедливый обмен, но у нас другие правила, и Арма это знает", - резюмировала Карина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999198-vernuvshiysya-iz-dubaya-arman-yusupov-obidel-zhenu-neobychnym-podarkom-video/