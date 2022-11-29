"Может, они меня удочерили?": Айжан Байзакова рассказала о своей матери

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала о характере своей матери, заявив, что у нее крутая родительница. Инстадива также в шутку задумалась, не является ли она удочеренной, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан отметила, что некоторые ее привычки напоминают привычки ее матери.

"Говорят, прежде чем жениться, посмотри на маму жены. Я сейчас понимаю, что какие-то привычки у меня как у мамы становятся. Но у меня мама крутая, поэтому муж долго не думал. Мама у меня некурящая, непьющая, в клубы не ходила никогда, папе моему в день четыре раза кушать готовила. Может, они меня удочерили?" - пошутила блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999316-mozhet-oni-menya-udocherili-ayzhan-bayzakova-rasskazala-o-svoey-materi/