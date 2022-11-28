Прилетавшая за брендовыми вещами Рудковская: Сейчас самый комфортный шопинг в Казахстане

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская высказалась о шопинге в Казахстане. По ее мнению, покупать брендовые вещи сейчас комфортнее всего именно в нашей стране, передает NUR.KZ.

Яна известна как одна из самых больших ценительниц брендовой одежды и аксессуаров. Однако в результате наложенных санкций многие бренды покинули страну, и закупаться милыми сердцу дорогими вещами Рудковской стало негде.

Тем не менее, она нашла для себя выход - продюсер заявила в своем Telegram-канале, что мир моды для россиян переместился в Казахстан, и она теперь планирует ездить сюда на шопинг.

"Вот вам мое амбициозное открытие этой недели: мир моды для россиян переместился в Казахстан. Кто-то сейчас покупает люкс в Дубае, кто-то - в Стамбуле. И там, и там ты все равно чувствуешь ограничения.

А вот в Казахстане ты как дома, тут есть все, и это все тебе предложат с дорогой душой: потрясающе встречают, наливают Ruinart и с удовольствием смотрят, как ты (ровно с таким же удовольствием) тратишь у них свои деньги. И купить там можно все.

Я была на десятилетии бутика Louis Vuitton - суперкрасиво, суперстильно, очень яркие люди, очень атмосферная юрта, в которой проходил, собственно, праздник. Да и шикарный сам бутик", - высказалась Яна.

Покупки в Алматы привели телеведущую в восторг.

"Сегодня можно смело говорить, что модный десант перемещается в Алматы. Тут хороший курс, я в восторге от шопинга, ненамного выше цена, чем, допустим, в Париже, но зато отличное отношение: все тебе рады, все улыбаются, все готовы помочь. Думаю, что ивентов различных брендов в Алматы в ближайшее время станет только больше. Я точно с этой целью буду ездить теперь сюда", - пообещала Рудковская.

Позже она продолжила свою мысль.

"Так, как в Казахстане не встречают, и так, как в Казахстане, вам не рады ни в Дубае, ни в Стамбуле. В Париже меня, может быть, и будут так встречать, но свидетельства знакомых говорят об обратном! Мне подруга в Турции должна была купить сумки на подарки, ее развернули: одну сумку в одни руки, и никаких "но". Стамбул.

Перелет из Парижа в Москву через Стамбул, пожалуйста: ничего не продается с вашим посадочным. В Казахстане иначе, я только оттуда, уж поверьте мне. Вряд ли бы я стала врать, согласитесь!" - заверила Яна.

Она также заявила, что "покупать люкс надо так, чтобы получать от этого удовольствие, а не кислые щи и хрен с редькой за свои же деньги".

"И если после этого нет радости и легкости от их запуска по ветру, то теряется смысл наслаждения. Огромные суммы платятся за вещь, за ее качество, за лейбл. За дольче виту, наконец. И при этом на тебя еще косо смотрят, требуют только определенный вид оплаты, считают каждую сумку. Ну и на фига? Веселиться надо там, где тебе комфортно и где тебе действительно рады.

Поэтому стою на своем: сейчас самый комфортный шопинг в Казахстане. В других местах, возможно, тоже будет неплохо, но их надо искать методом тыка. Если же ты не хочешь рисковать, но при этом хочешь получить столько вещей, сколько понравится, то в Алматы лететь пять часов, напоминаю", - резюмировала Рудковская.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999273-priletavshaya-za-brendovymi-veschami-rudkovskaya-seychas-samyy-komfortnyy-shoping-v-kazahstane/