Отправившуюся на Кипр Лободу заподозрили в беременности (фото)

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода отправилась с выступлениями на Кипр. После того, как она опубликовала фото, сделанное перед выходом на сцену, артистку заподозрили в беременности, передает NUR.KZ.

"Через час уже на сцене. Кипр! Счастье знать, что ты на своем месте и делаешь то, что любишь всем сердцем и с теми, кто идет с тобой одной дорогой. Окружайте себя теми, кто дорог, обнимайте друг друга и помните, что зима - это лишь время года. А любовь в ваших сердцах - главный источник тепла. Я просто хотела сказать, что очень вас всех люблю", - написала Лобода в своем Instagram, выложив фото, на котором она сидит в кроп-топе, обнажающем ее живот.

"Свет, ты беременна?" - спросил один из подписчиков.

На его комментарий артистка не ответила.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999212-otpravivshuyusya-na-kipr-lobodu-zapodozrili-v-beremennosti-foto/