"Это не смешно": Тауекеля Мусилима, уронившего маленького сына, осудили в соцсети (видео)

Сын Тауекеля Мусилима. Кадр видео: instagram.com/mussilim

Актер Тауекел Мусилим выложил видео с участием старшего сына, которое позабавило его подписчиков и при этом заставило беспокоиться за малыша, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Тауекел показал, как катает ребенка на санках, однако те внезапно переворачиваются, и мальчик падает в снег.

"С папой не соскучишься. Айторе не пострадал, все хорошо. Мамы рядом не было, камеру поставил на забор", - предвосхищая возможные вопросы, написал актер.

"Меня папа так же переворачивал", "Папа вам не мама", "Круто поверните налево", "Всем в детстве нужно пройти через это", "Уаха, я так же над своими угорал, да и с братишкой так же было", - посмеялись подписчики Мусилима.

Однако некоторые осудили его за подобные развлечения.

"А если бы там был камень или железо, ребенок на всю жизнь инвалид, спасибо папе", "С папой не скучно. С папой очень больно", "Хорошо, не на асфальт", "Это не смешно", - высказались они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999143-eto-ne-smeshno-tauekelya-musilima-uronivshego-malenkogo-syna-osudili-v-sotsseti-video/