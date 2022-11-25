"Любила подраться": звезда сериала "Аппақ келін" рассказала, как ее выгнали из школы

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Актриса и модель Фатима Кулибали рассказала о том, какой была в школьные годы. Она также призналась, что задумалась о приобретении недвижимости на Кипре, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Аппақ келін" рассказала, что сменила несколько школ.

"В свое время я поменяла 5 школ, чаще смены были из-за переезда, но из одной школы меня выгнали, так как любила подраться (в тот момент нужно было показывать свое место именно так), и в очередной драке с одноклассником, он сильно пострадал...

Не хвалюсь теми временами, но это мое прошлое и часть меня, и я принимаю его", - призналась Фатима в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Подписчики также поинтересовались, хотела бы актриса переехать в другую страну.

"Не могу сказать, что хочу переехать окончательно, везде свои плюсы и минусы. Но посмотреть мир - я с удовольствием, и даже некоторое время пожить где-нибудь (не принципиально).

Для жизни мне понравился Кипр (климат, еда, море - все идеально). Задумалась о недвижимости, но не на постоянное место жительства", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998913-lyubila-podratsya-zvezda-seriala-appaq-kelin-rasskazala-kak-ee-vygnali-iz-shkoly/