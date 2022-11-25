Байзакова показала свой завтрак на Мальдивах за 100 тыс. тенге (фото)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова, улетевшая на Мальдивы, показала свой завтрак за 100 тысяч тенге, который после уговоров купил ей муж, передает NUR.KZ.

Свой недешевый прием пищи Айжан показала в Instagram.

"Короче, увидела такой завтрак и говорю мужу: "Давай так же". Гид говорит: "Завтрак такой 100 тысяч тенге". Муж мне говорит: "Это же транжирство, лучше что-нибудь другое". Я красиво так объяснила, что он мне нужен, я же блогер, в конце концов. Со слезами на глазах я получила этот завтрак и, вспомнив, что я не умею фоткаться, как Мадлен, поняла, что реально смысла в нем не было. Ну вот такая вот блогерская жизнь", - посмеялась инстадива.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

"Довольная, что получила свой завтрак бесполезный. Ради него в 8 утра проснулась. Мужик злой, бассейн холодный. Там еще слышим, рядом женщина мужа говорит: "Я тоже так хочу". Женщины, мы такие отвратительные, иногда плохо друг на друга влияем", - пошутила Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998872-bayzakova-pokazala-svoy-zavtrak-na-maldivah-za-100-tys-tenge-foto/