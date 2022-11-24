"У мужа не будет желания ее заводить": Ерке Есмахан ответила, как отнесется к токал

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопрос, как отнесется к тому, если у ее будущего мужа появится токал. Артистка заявила, что любимая женщина для мужчины является его единственной королевой, передает NUR.KZ.

Фанаты спросили незамужнуюю Ерке, что если ее будущий супруг возьмет со временем вторую жену. Певица ответила на вопрос с юмором.

"У моего мужа со мной голова будет заморочена, так что у него не будет желания заводить токал", - заявила она.

Одна из подписчиц спросила, как можно стать идеальной.

"Для человека, который вас по-настоящему полюбит, вы будете и красивой, и идеальной, и королевой", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Кое-кто удивился, что артистка в жизни выглядит маленькой и худенькой.

"Когда я куда-то собираюсь, там ждут высокую, огромную Ерке Есмахан. И когда я захожу, они удивляются и спрашивают, точно ли я Ерке, поскольку похожа на школьницу", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998768-u-muzha-ne-budet-zhelaniya-ee-zavodit-erke-esmahan-otvetila-kak-otnesetsya-k-tokal/