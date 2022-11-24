Самойлову возмутили пригласительные на ее свадьбу за миллион рублей

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова готовится сыграть свадьбу с мужем, рэпером Джиганом. Блогерша уже съездила на примерку свадебных платьев, а теперь занимается подготовкой пригласительных, однако именно с ними возникли проблемы, передает NUR.KZ.

Несмотря на давно имеющийся статус супругов и наличие четырех детей, Самойлова и Джиган решили вновь побыть в роли жениха и невесты. Сейчас Оксана активно занимается предсвадебной подготовкой, на которую отведен месяц.

Однако на одном из этапов возникла заминка. Все дело в том, что у предпринимательницы попросили миллион российских рублей за 200 пригласительных. Об этом бизнесвумен рассказала в Instagram.

"Шокировали меня с утра свадебными приколами. 4960 рублей стоит одно пригласительное: конверт и бумажка. То есть 200 пригласительных - это один миллион. Может, я чего-то не понимаю? Ввожу новую рубрику "Зашкварные свадебные истории с ценами", - возмутилась Оксана.

Разумеется, от таких пригласительных супруги отказались, решив, что за такую цену они могут сами нарисовать и лично развезти их.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998709-samoylovu-vozmutili-priglasitelnye-na-ee-svadbu-za-million-rubley/