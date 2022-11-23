Вера Брежнева обратилась к Константину Меладзе на фоне слухов о разводе

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева обратилась к Константину Меладзе с благодарностью, назвав его лучшим продюсером и композитором. Это произошло на фоне неутихающих слухов об их размолвке и разводе, передает NUR.KZ.

В последнее время среди фанатов пары то и дело муссируются слухи о разладе супругов из-за отсутствия совместных фото и сообщений друг о друге. Сами Брежнева и Меладзе никак не комментируют эти домыслы.

В своем Instagram Вера решила упомянуть юбилейную дату с начала ее работы в группе "ВИА Гра".

"Сегодняшний день для меня особенный. Вот уже 20 лет. 20 лет назад я прошла кастинг в группу ВИА Гра. Что, естественно, в корне изменило мою жизнь. Год назад в этот день я устроила день воспоминаний в Stories с юмором, и вам всем понравилось. Знала ли я, что через год у меня будет совсем другое настроение. Нет", - написала она.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Певица также обратилась к Меладзе, поблагодарив его.

"Столько всего было за эти 20 лет. Но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе. И отдельная благодарность лучшему продюсеру, композитору Константину Меладзе за потрясающие песни, с помощью которых я могу с вами общаться. От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет. Удивительно, сколько концертов было за эти годы, а после начала войны я все никак не могла вернуться на сцену. И после такой долгой паузы сильно волнуюсь перед концертом в Риге", - призналась она.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998619-vera-brezhneva-obratilas-k-konstantinu-meladze-na-fone-sluhov-o-razvode/