"Предательство мужа, угрозы": Воеводина о скандальной свадьбе с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина. Фото: instagram.com/rihanapetra

Четыре года назад Оксана Воеводина была невестой на пышной свадьбе с королем Малайзии. Тогда, как пишет в своем Instagram российская модель, она не подозревала, что уже скоро их история любви завершится скандалом.

Воеводина рассказала, что планирует написать книгу о своих отношениях с бывшим королем Малайзии и об их скандальном расставании.

"Помню, как на следующий день после свадьбы я проснулась, а наше частное торжество стало публичным благодаря некоторым личностям от гостей бывшего мужа… В тот момент казалось, что это конец жизни. Я не знала, куда бежать и что делать дальше. Предательство мужа, сложная беременность, угрозы, нападки в СМИ…", – рассказала "Мисс Москва-2015".

По словам модели, она научилась принимать с благодарностью все, что происходит в ее жизни, и самый главный подарок, который остался от предыдущей жизни, это ее любимый сын.

Напомним, в 2018 году, через несколько месяцев после бракосочетания короля Малайзии Мухаммада V и российской модели, появились первые слухи об их разводе. Весной 2019 года у пары родился сын Леон. Однако бывший король Малайзии отказался признавать ребенка.

Кроме того, модель узнала, что она далеко не единственная "первая" супруга в жизни монарха. Об изменах мужа ей стало известно спустя два дня после свадьбы.

Когда Воеводина потребовала у бывшего мужа квартиры в Москве и Лондоне, а также ежемесячную помощь в размере более 30 тыс. долларов, она стала получать угрозы в свой адрес. Поэтому, по ее словам, она получила лицензию на оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998559-predatelstvo-muzha-ugrozy-voevodina-o-skandalnoy-svadbe-s-eks-korolem-malayzii/