"Кто скажет, что этой красавице 60?!": Динара Кырыкбаева тепло поздравила маму

Динара Кырыкбаева с мамой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Отечественная певица Динара Кырыкбаева тепло поздравила свою маму с юбилеем и растрогала соцсети. Фанаты заявили, что Динара очень похожа на нее, передает NUR.KZ.

Динара поздравила свою маму с 60-летием. Она отметила, что виновница торжества еще очень молода.

"Ну кто скажет, что этой красавице сегодня 60?! Прекрасная жена! Молодая мамуля моя! Апашечка стильная! Сама милашка. Будьте счастливы с папой!" - написала Динара в сторис Instagram.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

В ленте Динара опубликовала видео празднования дня рождения мамы, а также поделилась семейными фотографиями. Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили свои комментарии.

"Великая женщина, потрясающая, красивая!", "С днем рождения мамочки, Динара! Долгих лет жизни маме и папе, пусть они всегда будут рядом с тобой в здравии и в мире", "Вы копия мамы", "Поздравляем! Пусть живет до ста лет!" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998551-kto-skazhet-chto-etoy-krasavitse-60-dinara-kyrykbaeva-teplo-pozdravila-mamu/