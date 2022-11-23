"Все на мне": Ксения Бородина высказалась об алиментах от бывших мужей
Опубликовано:
Российская телеведущая Ксения Бородина, воспитывающая двух детей от двух браков, рассказала, какое участие принимают бывшие мужья в их жизни, передает NUR.KZ.
В Instagram подписчики Ксении спросили, участвуют ли отцы ее двух дочерей в их финансовом содержании.
"Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек - все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости. Это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда ни в чем не будут нуждаться. Пусть лучше это будет внимание и любовь от них", - ответила Бородина.
Говоря о будущем детей, телеведущая призналась, что мечтает, чтобы ее дочери жили недалеко от нее.
"Но если от этого будет зависеть их счастье, почему я должна лететь вслед за ними? Это их жизнь, их решения", - высказалась Ксения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998542-vse-na-mne-kseniya-borodina-vyskazalas-ob-alimentah-ot-byvshih-muzhey/