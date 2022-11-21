"Не мой человек был": экс-возлюбленная Тимати высказалась о расставании

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова высказалась о своих расставаниях с мужчинами. Модель заявила, что еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики Насти поинтересовались у нее, как она справлялась с расставаниями и что ей помогло.

"Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем было справляться. С любимыми не расстаются", - заявила в ответ Решетова.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Напомним, Анастасия воспитывает сына Ратмира, рожденного во время романтических отношений с Тимати. Модель развивает собственный бизнес, связанный с выпуском уходовой косметики, часто путешествует и участвует в разных фотосессиях.

Так, несколько дней назад она выложила серию фотографий в летнем платье, которые привели ее фанатов в восторг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998249-ne-moy-chelovek-byl-eks-vozlyublennaya-timati-vyskazalas-o-rasstavanii/