"Были уверены, что нас сдадут в детский дом": Асмус рассказала историю из детства

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала историю из своего детства. Экс-супруга Гарика Харламова поведала, почему боялась, что вместе с сестрой попадет в детский дом, передает NUR.KZ.

"Когда я была маленькой, у нас дома произошла такая история. Я родилась в многодетной семье, жили мы достаточно бедно.

И тут однажды... резко у нас дома начали появляться крутой телевизор, трехкамерный холодильник, DVD, микроволновая печь, модный пылесос и даже компьютер!

Мы с сестрами думали: "Ну все, наши родители - бандиты!". Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом", - рассказала Кристина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Актриса раскрыла секрет, откуда тогда взялись деньги в их семье.

"Оказалось, родителям досталась от бабушки квартира в Саратове и они ее просто продали. Не знаю уж, остались ли тогда деньги еще на что-то, но ближайшие пару лет мы во дворе чувствовали себя золотой молодежью. Прометей, к слову, тут ни при чем.

Это я сфоткалась в Саратове, когда была там недавно на гастролях. Хотя я вчера печень куриную ела, может, и есть связь", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998231-byli-uvereny-chto-nas-sdadut-v-detskiy-dom-asmus-rasskazala-istoriyu-iz-detstva/