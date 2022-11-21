Акбота Сейтмагамбет: Сколько выпало на мою долю испытаний с самого рождения

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская певица и актриса Акбота Сейтмагамбет ответила на вопросы фанатов. Любопытные подписчики поинтересовались, когда артистка снова собирается замуж, передает NUR.KZ.

Один из пользователей Казнета заявил, что Акбота изображает показную радость.

"Если бы вы поняли кое-что, как я, то берегли бы этот смех всю жизнь. Сколько выпало на мою долю испытаний с самого рождения, когда хотелось плакать, так что, как бы я ни смеялась - мне к лицу. Потому что я достойна того, чтобы радоваться, даже если вам это не нравится", - написала Акбота.

Разведенную артистку спросили, когда она собирается выйти замуж.

"Все это ведомо лишь Аллаху. Конечно, мы хотим только хорошего для себя, но планы Всевышнего всегда лучше наших. Дело не в том, когда я выйду замуж, а в том, чтобы этот союз был прочным", - заявила экс-солистка "КешYOU".

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998178-akbota-seytmagambet-skolko-vypalo-na-moyu-dolyu-ispytaniy-s-samogo-rozhdeniya/