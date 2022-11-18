Жулдыз Абдукаримова умилила Казнет теплым семейным видео

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова с сыном. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова разместила в соцсети теплое семейное видео и умилила подписчиков. Супруга Кайрата Нуртаса отметила, что их младшему сыну исполнилось 8 лет, передает NUR.KZ.

На кадрах Жулдыз Абдукаримова преподносит сыну Хану именинный торт со свечой. После они вместе с Кайратом Нуртасом исполняют песню из его репертуара "Туған күн".

"Нашему принцу исполнилось 8 лет. Пусть Аллах подарит счастливую жизнь, мой сынок", - написала Жулдыз и разместила видео в Instagram.

Подписчики поздравили звездных родителей с днем рождения сына.

"Будьте всегда вместе, когда родители вместе, то и дети счастливы", "Обожаю вас, Жулдыз, такая яркая, красивая, веселая. С днем рождения сыночка. Пусть растет на радость вам", "Как круто! Кайрат Нуртас в своем доме исполняет песню для сына, которая стала хитом", "Хану не о чем мечтать, папа вживую исполняет для него свои песни", - отметили умиленные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997844-zhuldyz-abdukarimova-umilila-kaznet-teplym-semeynym-video/