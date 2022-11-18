"Хочу, чтобы мои девочки выросли скромными": Маржан Арапбаева о воспитании дочерей

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева рассказала о себе и своей семье в эфире программы "1001 түн". Артистка поведала о том, как воспитывает своих детей, чтобы они оставались скромными и уважали труд.

Маржан воспитывает троих дочерей. Она рассказала, что делает все возможное, чтобы ее дети умели ценить труд и не выросли избалованными.

"В школу детей отвозит и привозит мой муж. Я стараюсь максимально уделить внимание детям, когда нахожусь дома, ведь у меня часто проходят концерты, я бываю в разъездах. Уроки, воспитание, разговоры. Мы стараемся больше разговаривать, поскольку мать занимает особое место в жизни детей", - рассказала Маржан.

Певица призналась, что старается быть достойным примером для своих дочерей.

"Тьфу-тьфу, но я думаю, что мои девочки очень воспитанные, я хочу чтобы мои девочки выросли скромными. Они такие и есть, они не капризничают.

Конечно, я их балую, ведь дети - это самое большое богатство в мире, и ты непременно хочешь, чтобы они получили хорошее образование, хорошо одевались, хорошо питались.

Но есть и ограничения, дети должны знать слово "нет". К примеру, я говорю, что не могу купить что-либо, потому что у меня не хватает денег. Я отмечаю, что смогу купить только тогда, когда заработаю денег. И они понимают это, уважают мою работу, мой труд", - рассказала Маржан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997803-hochu-chtoby-moi-devochki-vyrosli-skromnymi-marzhan-arapbaeva-o-vospitanii-docherey/