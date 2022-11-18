Бота Нурсеитова объяснила, зачем потрогала грудь Джульетты в Италии

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова отправилась в путешествие в Италию, где посетила знаменитый балкон Джульетты. Она также объяснила, зачем решила потрогать грудь статуи, передает NUR.KZ.

Фото со скульптурой героини известной пьесы Бота выложила в своем Instagram.

"Верона. Один из самых красивых и романтических городов Италии. Здесь же была написана пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», только ленивый не знает об этой истории запретной любви.

Этот дом был построен в четырнадцатом веке и принадлежал семье Капулетти. А эта бронзовая статуя была сделана в честь Джульетты. Говорят, что каждый, кто прикоснется к правой груди, получит счастливую любовь. Ну, я же тоже турист, решила так же, как и все, дотронуться и сделать фото. Верона — потрясающий город. Я влюблена", - написала блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997742-bota-nurseitova-obyasnila-zachem-potrogala-grud-dzhuletty-v-italii/