"Не представляете, что происходит с матерью": Сильбаева о рождении недоношенного сына

Гульнара Сильбаева с сыном. Кадр видео: instagram.com/naarah_s

Казахстанская актриса и юмористка Гульнара Сильбаева рассказала подробности рождения сына Зейна, который появился на два месяца раньше срока, передает NUR.KZ.

17 ноября отмечался Международный день недоношенных детей. В честь этого Гульнара решила вспомнить, как родился ее сын.

"Каждый может столкнуться с ранним рождением, поэтому люди должны быть осведомлены, что это нормально, так бывает. Первое время сложно, непонятно, но все преодолимо. У Зейна был высокий билирубин, нужно было постоянно лежать голеньким под специальной лампой. Чтобы ему не было холодно, посоветовали подкладывать под пеленку бутылки с теплой водой", - рассказала она.

Она также показала фото, на котором Зейн весил всего 1810 граммов.

"Тут он уже нагонял свой вес при рождении. Я даже не знала, что младенцы теряют в весе сначала. Около 200 граммов потерял. Наверное, для вовремя рожденных это фигня, но тут же, блин, важен каждый грамм. Мы первый месяц точно каждый день его взвешивали", - добавляет Сильбаева.

Сын Гульнары Сильбаевой. Фото: instagram.com/naarah_s

"Во всем отделении никогда не выключается свет 24/7. Объяснил персонал это тем, что так быстрее заметить, если ребенок начнет задыхаться, он посинеет. Лежала в палате с крутыми девчонками. Мы много смеялись, наверное, только так можно было справиться со стрессом, который сопровождал нас там постоянно.

Вы даже не представляете, что происходит с матерью и как она себя там чувствует. Мы с Зейном провели там почти две недели, а кто-то больше месяца. Слышала, что кто-то и больше двух месяцев. Пусть все дети будут здоровы", - пожелала Гульнара.

Она рассказала о моментах сразу после рождения ребенка.

"Сразу после кесарева его не положили мне на грудь, не дали подержать. Забрали в специальном кювете в реанимацию. Там он лежал около трех дней. А я каждые три часа ходила его кормить", - поясняет Сильбаева.

Сын Гульнары Сильбаевой. Фото: instagram.com/naarah_s

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997722-ne-predstavlyaete-chto-proishodit-s-materyu-silbaeva-o-rozhdenii-nedonoshennogo-syna/