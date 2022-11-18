"Он понравился моей подруге": Байзакова раскрыла подробности начала отношений с мужем

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Блогерша Айжан Байзакова, недавно вышедшая замуж, потихоньку раскрывает подробности своей личной и семейной жизни. Она рассказала подписчикам, что сначала ее муж понравился ее подруге, передает NUR.KZ.

Знакомством актрисы и ее мужа поинтересовался один из поклонников Айжан в Instagram. Он также спросил, кто в их паре старше.

"Нас познакомили в караоке (не с целью нас соединить). Он был такой закрытый. Я даже и подумать не могла, что это мой будущий муж. И вообще в тот день он понравился моей подруге. Ну короче, так как он был свободен и я, он писал типа "гоу потусим, гоу похаваем", мы общались по душам, реально без "левых", просто как друзья.

Я ему рассказывала, кто пытается ухаживать за мной, он мне о девочках, которых рассматривал. Даже мыслей не было флиртовать с ним, была какая есть. Видимо, этим и зацепили друг друга", - вспоминает Байзакова.

Инстадива рассказала, когда все изменилось.

"А потом в один прекрасный день, 24 сентября, мы поцеловали друг друга, ахах, и такие еще: "О Господи, какой кошмар, мы же как брат и сестра". Ну и все пошло-поехало по Мостовой, романтика, цветы, свидания. И да, он старше", - пояснила блогерша.

Айжан Байзакова и ее муж. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997717-on-ponravilsya-moey-podruge-bayzakova-raskryla-podrobnosti-nachala-otnosheniy-s-muzhem/