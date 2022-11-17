Айжан Байзакова рассказала, общается ли ее сын со своим отцом

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова, недавно вышедшая замуж и воспитывающая сына от предыдущих отношений, рассказала, общается ли мальчик со своим отцом, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Айжан в Instagram, общается ли ее сын со своим отцом.

"Ну конечно, я же не конченая эгоистка, чтобы запрещать им общаться. Это отношения отца и сына, и туда лезть никто не должен. Я вообще не понимаю женщин, которые своих детей против отца настраивают. Это неправильно. И мой муж это понимает и уважает меня за это. Дети не виноваты в том, что происходит у нас, нельзя их в своем г**не варить. Какой бы отец у детей ни был, рассказывайте ребенку про него только хорошее, чтобы у ребенка не было комплексов", - написала инстадива.

Сын Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Другая подписчица отметила, что пять лет назад Айжан была совсем другой.

"Поняла, что не обязательно противостоять всему миру и воевать с мужчинами, чтобы доказать что-то", - пояснила Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997612-ayzhan-bayzakova-rasskazala-obschaetsya-li-ee-syn-so-svoim-ottsom/