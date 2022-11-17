"Люблю тебя, как Кайрош Тореша": фото с "тусау кесу" сына Балымбетова растрогали соцсети

Семья Балымбетовых. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал фотографии, сделанные в день рождения сына Тимура Балымбетова. В ответ продюсер написал артисту, что любит его, "как Кайрош Тореша", передает NUR.KZ.

Снимки с детского праздника, Али, будучи близким другом семьи, выложил в своем Instagram.

На фото отреагировал сам отец именинника.

"Я люблю тебя, как Кайрош Тореша", - написал Тимур Балымбетов в комментариях.

Другие пользователи соцсети поздравили маленького Ису, пожелав ему здоровья и всяческих благ, а также заявили, что Али и самому пора становиться отцом.

"Поздравляю, брат, пусть растет сильным батыром", "Будьте здоровы и счастливы! Желаю, чтобы его родители, бабушки и дедушки были благополучны", "Али, простите, но маму Розу давно надо сделать ажекой! Вам так малыш идет, очень добрый!", "Пусть и у тебя появится такой ангелок", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997568-lyublyu-tebya-kak-kayrosh-toresha-foto-s-tusau-kesu-syna-balymbetova-rastrogali-sotsseti/