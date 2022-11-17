"Наверное, я все-таки не самая плохая дочь": Алуа Конарова рассказала о своих родителях

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Продюсер Алуа Конарова рассказала историю любви своих родителей, показав их фото из ЗАГСа. Она также поведала о своих отношениях с отцом, передает NUR.KZ.

"1971 год, один из алматинских ЗАГСов. Мама, вернувшаяся из Москвы, и папа, никуда не уезжавший. Они учились в одной школе в ауле, папа называл ее "Қортық", а мама беззаветно любила. В детстве они играли в "домики", а в юности судьба разлучила, неожиданно соединив позже для женитьбы.

Мама хорошо училась, занималась наукой, писала диссертацию в Москве, была очень серьезной девушкой. Папа же, напротив, повеса и ловелас, красавчик, разбивающий дамские сердца", - рассказала Алуа Курманалиевна.

По ее словам, мама рассказывала, что была влюблена в него с четырех лет.

"Сейчас она часто ворчит, мол, взял и умер так рано, сейчас бы вместе прогуливались вдоль моря. Ему было, как мне сейчас, когда случился тот злосчастный инфаркт. Действительно рано.

Я же получилась между ними. Привитая мамой правильность в 15 лет разбилась о вечные протесты, с поисками уже тогда смысла жизни и извечной проблемой непонимания родителей. В итоге та самая пресловутая правильность плавно перетекла в хулиганство. Слава Аллаху, ненадолго. Мозгов хватило вовремя свалить из районов", - вспоминает продюсер.

Конарова подчеркнула, что от любви отца к дочери зависит очень многое в ее дальнейшей судьбе.

"Папа любил, как умел, и я любила. Сейчас часто думаю о нем и сожалею, что, повзрослев, не выказывала свою любовь, будучи под влиянием, не приняла его после ошибок. Он мне давно не снится. Наверное, я все-таки не самая плохая дочь, поэтому он попрощался со мной лет 15 назад во сне, перейдя на другой уровень, и больше не беспокоит", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997517-navernoe-ya-vse-taki-ne-samaya-plohaya-doch-alua-konarova-rasskazala-o-svoih-roditelyah/