"Все больше и больше любим друг друга": Пресняков ответил на слухи о разводе с женой

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Певец Владимир Пресняков ответил на слухи о разводе с женой. Он заявил, что они с Натальей Подольской с каждым годом любят друг друга все больше и больше, передает NUR.KZ.

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. Пара растит двоих сыновей - Артемия и Ивана. Певец разместил в Instagram фото с любимой женой, на котором они запечатлены целующимися.

"Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга", - отметил Владимир Пресняков.

"Любимый. Только ты и я, и наши дети", - прокомментировала певица публикацию мужа.

Подписчики отреагировали на публикацию артиста.

"Это делают те, кто вас не знает и никогда не видел вместе", "А кто ж им верит? Пусть пустословят. Уважаю всех Пресняковых", "Вы такие настоящие. Долгой и счастливой жизни вам", "Вы красивая пара, дай Бог вам здоровья и благополучия, а сплетни есть и будут. Ваша любовь выше этого", - написали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997451-vse-bolshe-i-bolshe-lyubim-drug-druga-presnyakov-otvetil-na-sluhi-o-razvode-s-zhenoy/