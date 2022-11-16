Романтическое видео Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова очаровало Сеть

Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова опубликовала романтическое видео со своим мужем Жанболатом Ербатыровым. Звездных супругов назвали идеальной парой, передает NUR.KZ.

Романтические кадры Жазира опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Ты мой принц", - написала артистка, отметив аккаунт супруга - певца Жанболата Ербатырова.

Фоном звучит нежная песня в исполнении Жазиры "Ханзадамсын-ау", ее артистка записала недавно. Это кавер на полюбившийся трек "Ханшайымым" Гадильбека Жаная.

В предыдущем посте Жазира поблагодарила звездного коллегу за возможность исполнить его песню на новый лад.

Подписчики назвали супружескую пару самой красивой и идеальной. Они пожелали Жазире и Жанболату долгих и счастливых лет совместной жизни.

"Прекрасная пара. И песни, и клипы их очень красивые и приятные", "Жанболат и Жазира - это хитовая пара казахстанской эстрады", "Пусть каждый ваш день будет наполнен позитивом и любовью", - гласят комментарии фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997381-romanticheskoe-video-zhaziry-bayrbekovoy-i-zhanbolata-erbatyrova-ocharovalo-set/