"У нее есть свой прекрасный отец": Турсена Алагузова осудили под фото с Айару Бакытбек

Турсен Алагузов и Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/tursen_alaguzov

Турсен Алагузов опубликовал фото с младшей падчерицей, после чего пользователи соцсети накинулись на него с упреками. Они решили напомнить, что у Айару Бакытбек есть собственный отец, передает NUR.KZ.

"Отчим и любимая падчeрица", - подписал Алагузов снимок с молодой блогершей, опубликованный в его Instagram.

Однако подписчики Турсена накинулись на него с критикой.

"У нее есть свой прекрасный отец. А у тебя есть свои дети! А то, что ты отчим, тебя это не красит", "Пора отписываться всем, мог вообще не выкладывать фото, у нее есть один-единственный папа, красавчик", "Отчим есть отчим чужой", "Так грубо! Интересно, думаешь ли про свою дочь, она твоя копия, так похожа на отца", - высказались они.

Сама Айару также выложила свое фото на странице в соцсети и отметила, что была на семейном ужине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997337-u-nee-est-svoy-prekrasnyy-otets-tursena-alaguzova-osudili-pod-foto-s-ayaru-bakytbek/