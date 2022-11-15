"Если бы их мама была жива, все было бы иначе": Медеу Арынбаев рассказал о своих детях

Медеу Арынбаев. Фото: instagram.com/medeu_arynbaev

55-летний певец и композитор Медеу Арынбаев стал гостем программы "1001 түн". Артист рассказал, что никогда не изменял профессии, а также поведал об отношениях с детьми, которых вырастил один.

Артист рассказал, чем занимался во время пандемии. Он продолжил совершенствовать свое мастерство и сочинял песни.

"Если я пою на сцене почти 30 лет, то уже четверть века, как являюсь композитором. За все это время я не изменял своей профессии, не ушел в бизнес, не стал даже преподавателем, только пел и сочинял музыку.

За два года пандемии я не сидел сложа руки, отточил свое мастерство, научился делать аранжировку. Хочу сказать, что я не продаю свои песни. Это время прошло", - отметил Медеу Арынбаев.

Артист рассказал о своей семье. Рано овдовевший Медеу Арынбаев сам воспитал двоих детей - сына и дочь. Сейчас его дети уже стали взрослыми.

"Мои дети талантливые, но они не на сцене. Они прекрасно знают, что это непростой труд, что это очень ответственно и раз уж начал, то нельзя отступать.

Дочь на днях уехала во Вьетнам. Оказалось, что она исполнительница современных танцев, я об этом не знал. Она у себя в Инстаграм публикует видео.

Она даже имеет свой класс, где обучает танцам. А сейчас стала еще и блогером. Дочь очень похожа на меня, такая же самостоятельная. Я ей доверяю, поддерживаю ее во всем.

Сын в Алматы. Окончил учебу и сейчас думает о работе. У нас с детьми никогда не возникает споров, недопониманий, я им полностью доверяю, верю в них.

Они рано остались без матери, я прекрасно знаю, что если бы их мама была жива, все было бы совсем иначе. Я только прошу у них, чтобы они были осторожны и берегли себя", - признался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997251-esli-by-ih-mama-byla-zhiva-vse-bylo-by-inache-medeu-arynbaev-rasskazal-o-svoih-detyah/