"Рядом с ним я всегда остаюсь женщиной": Алтынай Жолдыбаева рассказала о возлюбленном

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева рассказала подписчикам о своем возлюбленном и о том, кем она ощущает себя рядом с ним, передает NUR.KZ.

В Instagram у Алтынай спросили, каким является ее мужчина.

"Такой, что рядом с ним я всегда остаюсь женщиной. Слабой, нежной, любящей, заботливой, вдохновляющей, принимающей, покорной. Такой, что даже если весь мир будет против моего мужчины, я готова тихо стоять за его спиной и подавать ему патроны", - ответила артистка.

Stories Алтынай Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Ранее Алтынай опубликовала свои фото с косметической маской на лице. Несмотря на плотный белый слой на коже, ее снимки получили много витиеватых комплиментов от фанатов.

"Красивая женщина даже со сметаной на лице изумительна!", "Когда я впервые увидел тебя, я был поражен твоей красотой. Ты как цыганка без ребенка — я такую никогда не встречал", "Вы доказательство существования творца мира ,ведь он сотворил из глины вас и сделал вас самой красивой девушкой на свете", - высказались поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996994-ryadom-s-nim-ya-vsegda-ostayus-zhenschinoy-altynay-zholdybaeva-rasskazala-o-vozlyublennom/