Звезда киносаги "Сумерки" женился на своей тезке

Тейлор Лотнер с женой. Фото: instagram.com/taylorlautner

30-летний американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли оборотня Джейкоба в вампирской киносаге "Сумерки", женился на своей возлюбленной - медсестре Тейлор Доум, передает Daily Mail.

Свадьба актера и его 24-летней избранницы прошла в Калифорнии на фоне природы во время заката. На церемонии присутствовали около 100 гостей.

Тейлор познакомился с девушкой в 2018 году, в том же году у них завязались романтические отношения. В течение последующих нескольких лет они периодически попадали в объективы папарацци. Год назад Лотнер сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Похоже, звезде "Сумерек" нравится встречаться со своими тезками - в 2009 году у него был роман с певицей Тейлор Свифт, который, правда, закончился в том же году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996985-zvezda-kinosagi-sumerki-zhenilsya-na-svoey-tezke/