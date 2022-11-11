Живущий в съемном жилье Арман Юсупов объяснил, зачем купил квартиру маленькому сыну

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов объяснил, зачем купил квартиру своему старшему сыну. По словам блогера, он решил подстраховаться на случай своей смерти, передает NUR.KZ.

"Сегодня в жизни у этого парня большое событие. Мы покупаем ему квартиру. Сегодня мы отменили школу, чтобы он запомнил этот момент", - рассказал Арман в своем Instagram, показывая сына.

Как оказалось, идея с покупкой ребенку квартиры принадлежит Карине.

"Первое: если вдруг мы умрем, то у их опекунов будет какой-то капитал, чтобы они могли первое время их обеспечивать. Второе - это в первую очередь для нас, потому что облегчаем себе жизнь. Мы будем сдавать эти квартиры в аренду, и эта аренда будет покрывать все их расходы. То есть одна квартира покрывает в течение жизни расходы ребенка, и потом в 18 лет он еще может продать ее или жить в ней", - объяснили супруги.

Напомним, ранее Карина показала свое новое съемное жилье за миллион тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996798-zhivuschiy-v-semnoy-kvartire-arman-yusupov-obyasnil-zachem-kupil-kvartiru-malenkomu-synu/