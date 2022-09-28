Карина Оксукпаева показала свое новое жилье за миллион тенге (видео)

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева рассказала, что они с супругом нашли новое съемное жилье и провела рум-тур по квартире, передает NUR.KZ.

Ранее Арман Юсупов поведал, что владельцы квартиры, которую он снимает, решили повысить арендную плату сразу на 500 тысяч тенге. В результате он с женой решил найти новое жилье.

Судя по видео, опубликованному Кариной в Instagram, в их новой съемной квартире есть спальни для родителей и детей, гостиная, терраса, отдельный санузел для гостей и большая гардеробная со множеством шкафов. Квартира отделана в светлых тонах.

"На этой неделе начнем переезд. На прошлой неделе магическим образом нашел хату в аренду и для покупки таунхаус нашел. Просто какие-то волшебные инструменты в его жизни существуют, что он реально вот... На парковке нигде нет места, а он скажет, что будет, и оно будет. И вот так же с хатами и так далее, и с нашей будущей хатой", - высказалась блогерша о муже.

В месяц супруги будут платить за аренду своего жилья 1 миллион тенге.

Арман Юсупов на своей странице объяснил, почему они с женой снимают квартиры, а не купили собственное жилье - некоторые подписчики выразили недоумение этим фактом.

"Я сейчас объясню, почему мы считаем, что жить в классной квартире в аренду лучше, чем иметь свою, но "так себе". Мир - это зеркало. То, где мы жили, соответствовало масштабу нашего мышления. Сейчас мы живем вот здесь, и это нереально сказалось на нашей жизни. За это время мы отдали, наверное, миллионов 16-17. Но понятное дело, что заработали многократно больше.

Мы здесь проживаем жизнь, как люди, которые здесь живут, а жилье здесь очень дорогое. У нас получилось попробовать вот эту вот классную культуру жизни. Это все работает на сознание, на подсознание. Посмотрите на вот эти все условия и это невероятно сказывается на жизни, и нормы жизни просто в космос вылетели", - высказался блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989972-karina-oksukpaeva-pokazala-svoe-novoe-zhile-za-million-tenge-video/