Певец Анатолий Цой: Думаю купить квартиру в Дубае, посоветуйте

Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Казахстанский и российский певец Анатолий Цой отправился на отдых в Дубай и задумался о покупке квартиры там, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анатолий показал фотографии из Дубая, куда он отправился на отдых.

Спустя некоторое время музыкальный исполнитель рассказал о своих новых планах и попросил совета у подписчиков.

"Вот думаю купить квартиру в Дубае! Посоветуйте где?" - написал Цой.

Осталось пока непонятным, являются ли его слова шуткой или певец на самом деле задумался о приобретении недвижимости за границей.

Подписчицы вместо советов принялись выражать восхищение внешностью Анатолия.

"Не в курсе, не могу сказать, могу только сказать, что фото очень классное. Такой шикарный мужчина", "Какой мужчина. Какой же ты красавчик", "Хорошая идея, мне кажется, купить там квартиру. Но мне очень нравится это фото", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996787-pevets-anatoliy-tsoy-dumayu-kupit-kvartiru-v-dubae-posovetuyte/