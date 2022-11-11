"Я решила не торопить его с женитьбой": Жазира Байрбекова рассказала о взрослом сыне

Жазира Байрбекова с сыном Казбеком. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская певица Жазира Байрбекова заявила, что не будет торопить взрослого сына с женитьбой. Артистка призналась, что считается с его мнением, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова написала новый пост в Instagram, в котором рассказала о сыне Казбеке.

"Когда сын задерживается допоздна, я уже не решаюсь сказать: "Где ты ходишь? Вовращайся быстрее домой". Когда твоему ребенку уже за 25, ты начинаешь относиться к нему, как ко взрослому и думаешь прежде, чем что-то сказать.

А может быть, потому что мой Казбек и сам стал немногословным и серьезным. Открываю WhatsApp, чтобы написать ему сообщение, но, ничего так и не написав, откладываю телефон. А вдруг он в это время сидит с девушкой или друзьями, вдруг помешаю, думаю я.

Кстати, я решила не торопить его с женитьбой. Я только молю, чтобы Аллах дал ему возможность встретить в жизни хорошую, воспитанную девушку.

Он стал ездить все чаще на общественном транспорте. Может, не хочет "вносить свою лепту" в пробки. А может быть, хочет встретить свою любовь в автобусе. Или же ему по душе скромность", - написала Жазира.

Отметим, что у Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова двое детей - сын Казбек и маленькая дочь Дара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996774-ya-reshila-ne-toropit-ego-s-zhenitboy-zhazira-bayrbekova-rasskazala-o-vzroslom-syne/