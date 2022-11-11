"Зачем вам эти чертовы деньги?": Димаш Кудайберген высказался о войне

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген порассуждал на тему войны и выразил жалость к детям, пострадавшим от нее и от голода, передает NUR.KZ.

Своими размышлениями артист поделился в Instagram.

"Иногда нужно посидеть и подумать о жизни. Сегодня, сидя в своей комнате, я много думал о будущем нашего народа, о будущем нашей семьи. Смотрел много видео о детях войны, где они собирают хлебные крошки с земли, чтобы потом варить из них суп... просто суп со вкусом хлеба и цемента. Посмотрел это видео после того, как уже сытно покушал. Обидно, что нельзя всем помочь", - написал Димаш.

Он задумался, почему так происходит в жизни.

"Почему многие люди страдают от голода в лучшие годы своей жизни. Зачем люди тратят миллиарды на войны, когда эти деньги можно потратить на спасение жизней миллионов людей в мире. Зачем вам эти чертовы деньги? Все равно не возьмешь эти миллиарды в следующую жизнь. Наверное, наше поколение уже не увидит того дня, когда ни одна страна не пострадает от войны", - резюмировал Димаш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996685-zachem-vam-eti-chertovy-dengi-dimash-kudaybergen-vyskazalsya-o-voyne/