"Мы думаем": Айым Сейтметова высказалась о своем переезде в США

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова ответила на вопрос о переезде в США. Она призналась, что действительно думает о переезде, но не навсегда, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков после того, как Айым вместе с мужем побывала в США, спросил актрису в Instagram, хотела ли бы она переехать жить туда.

"Я понимаю, что Алматы - это моя зона комфорта, мне здесь классно, у меня тут гармония, работа, быт мой любимый. И я на самом деле боюсь рисковать. Но я хочу измениться, правда! Во всех смыслах. Я хочу стать лучше, я хочу перестать бояться. Разумеется, переезд в другую страну - дело нелегкое. В этом плане Талга совсем другой. Риск - его второе имя. А рядом с ним я ничего не боюсь. Мы думаем о переезде, но не навсегда", - ответила молодая мать.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996635-my-dumaem-ayym-seytmetova-vyskazalas-o-svoem-pereezde-v-ssha/